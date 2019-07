Seis municípios de São Paulo passarão a receber voos até o fim do ano

Os municípios paulistas de Araraquara, Barretos, Franca, Guarujá, São Carlos e Votuporanga passarão a receber voos comerciais regulares até o final do ano. Ao todo, para atender as seis cidades, serão 74 voos semanais operados pelas companhias Azul, Gol, Latam e Passaredo.

A criação dos novos destinos paulistas faz parte de um acordo entre as companhias aéreas e o governo de São Paulo no programa chamado São Paulo Pra Todos. A administração estadual reduziu, desde a última sexta-feira (19), a alíquota de ICMS sobre o combustível dos aviões de 25% para 12%. Em contrapartida, as empresas deverão acrescentar 490 novas partidas semanais no estado até o final do ano: 416 voos nacionais – para 21 estados e 38 destinos – e 74 dentro do próprio estado.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), dos 490 novos voos, 269 já estão em operação e os demais serão operacionalizados até o início de 2020. “Com a nova alíquota, a arrecadação prevista para 2019 sobre a comercialização de querosene aéreo cairá de R$ 627 milhões para R$ 422 milhões, mas a compensação total – direta, indireta, induzida e catalisada – representa uma previsão de ao menos R$ 316 milhões”, destacou o governo do estado em nota.

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a estimativa é que 59 mil empregos sejam gerados nos 18 meses seguintes a partir da desoneração, com previsão de R$ 1,4 bilhão em salários anualmente.