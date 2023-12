Seis mortos após disparos e incidentes no Texas vinculados ao mesmo suspeito

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 12:41 Para compartilhar:

Seis pessoas morreram e três ficaram feridas, provavelmente pelo mesmo homem, após uma série de disparos e incidentes em Austin e San Antonio, no Texas, sul dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (6) a polícia, que já prendeu o suspeito.

Os disparos começaram na manhã de terça-feira e só à noite as autoridades perceberam que todos estavam conectados, disse a chefe interina da Polícia de Austin, Robin Henderson, em entrevista coletiva.

“Com base nas informações obtidas durante estas investigações, acreditamos firmemente que um suspeito é responsável por todos os incidentes. O suspeito está sob custódia e não representa mais uma ameaça para a nossa comunidade”, acrescentou.

O homem é acusado de ter matado quatro pessoas em diferentes partes de Austin. Ele também feriu um policial perto de uma zona escolar, depois um ciclista e, por fim, outro policial que o confrontou com tiros após uma ligação de emergência. Durante a noite desta terça-feira, enquanto era perseguido pelas autoridades, o suspeito bateu o veículo que usava e foi capturado.

Entretanto, em San Antonio, cerca de 120 quilômetros ao sul de Austin, a polícia informou que, após receber um alerta dos seus colegas da capital do Texas, encontrou duas pessoas mortas em uma casa vinculada ao suspeito.

“Não se sabe qual é a relação entre as vítimas e o detido”, disse à imprensa o xerife do condado de Bexar, em San Antonio, Javier Salazar. ‘Os incidentes em Austin começaram por volta das 11h [terça-feira], então acreditamos que esses eventos [em San Antonio] ocorreram mais cedo”, disse ele.

Salazar afirmou que o detido é um homem de 30 anos, mas não especificou a sua identidade.

No Texas, portar armas é legal e não requer licença ou treinamento. As tentativas de conter a proliferação de armas de fogo no país encontram sempre forte resistência política.

Assassinatos e ataques a tiros são quase diários nos Estados Unidos. No final de outubro, no estado do Maine, armado com um fuzil semiautomático, um homem abriu fogo em uma pista de boliche em Lewiston e dez minutos depois em um bar-restaurante daquela cidade de 36 mil habitantes. Ele assassinou 18 pessoas e foi encontrado morto.

