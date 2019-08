Seis meses após incêndio, Flamengo bate Corinthians e conquista Brasileiro Sub-17

Depois de ganhar o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 por 4 a 3, o Flamengo voltou a bater o Corinthians na partida decisiva da competição, neste sábado, em Cariacica, no Espírito Santo, e ficou com o título.

Com gol relâmpago, o time rubro-negro venceu por 2 a 1 no estádio Kléber Andrade e levou a taça. A glória vem pouco mais de seis meses depois do incêndio que vitimou 10 garotos no Ninho do Urubu, todos entre 14 e 16 anos. Alguns, inclusive, eram titulares da geração agora campeã e vestiram camisetas em homenagem aos amigos que perderam na tragédia no CT do clube.

Logo aos 2 minutos de jogo, o Flamengo já abriu vantagem no placar. Após cobrança de falta pelo lado direito, o camisa 10 Lázaro apareceu sozinho para testar firme no canto esquerdo do goleiro Donelli e fazer 1 a 0 para os cariocas.

O segundo gol veio aos 33 minutos. Marcos Felipe cruzou da direita e Ryan Luka cabeceou no canto direito. Depois, o próprio Ryan Luka ainda teve a chance de ampliar, mas parou no travessão do Corinthians.

Na etapa complementar, o Flamengo administrou a vantagem. O Corinthians até conseguiu esboçar uma reação, mas não foi capaz de reverter a desvantagem. Aos 21 minutos, Danilo cruzou da direita e o camisa 9 Cauê dominou girando para bater firme e diminuir para os paulistas.