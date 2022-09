Seis finais memoráveis de Grand Slam de Serena Williams

A americana Serena Williams pôs fim nesta sexta-feira com a eliminação no US Open, a uma gloriosa carreira no tênis, para muitos a melhor da história, na qual conquistou 23 títulos de Grand Slam.

Estas são seis de suas finais mais memoráveis em grandes torneios:

– 1999 Aberto dos EUA –

Em Flushing Meadows (Nova York), onde confirmou sua aposentadoria na segunda-feira, Williams alcançou o primeiro título de Grand Slam com apenas 17 anos com uma vitória por 6-3 e 7-6 (7/4) sobre a suíça Martina Hingis.

A americana havia eliminado nomes como Conchita Martinez, Monica Seles e a atual campeã Lindsay Davenport antes de derrotar Hingis, a número 1 do mundo.

Esse triunfo repentino fez de Williams a primeira tenista negra a vencer um ‘major’ desde Althea Gibson em 1958.

“É realmente incrível para mim ter a oportunidade de ser comparada a Althea Gibson. Ela era uma grande jogadora. É muito emocionante para mim”, disse uma feliz Serena.

– 2002 Roland Garros –

Serena teve que esperar quase três anos para erguer seu segundo troféu de Grand Slam com uma vitória por 7-5 e 6-3 sobre a irmã mais velha Venus na final de Roland Garros.

Venus havia vencido o único duelo anterior das irmãs em uma grande final, em Nova York em 2001.

“Estou muito feliz por ter conquistado meu segundo Grand Slam em três anos, mas obviamente também estou um pouco triste por minha irmã”, disse Serena, que repetiu triunfos em Roland Garros em 2013 e 2015.

A final de 2002 em Paris foi a primeira de quatro consecutivas entre as irmãs, com Serena vencendo as quatro.

– 2003 Aberto da Austrália –

Williams venceu seu primeiro Aberto da Austrália após uma épica vitória por 7-6 (7/4), 3-6 e 6-4 contra Venus o que a tornou a vencedora de todos os principais torneios, o chamado ‘Serena Slam’.

A número um do mundo foi a quinta tenista da história a conseguir esse feito depois de Maureen Connolly, Margaret Court, Martina Navratilova e Steffi Graf.

“Eu não posso acreditar que posso ser comparada a essas mulheres, estar em sua categoria é realmente incrível”, disse ela.

– 2003 Wimbledon –

Serena e Venus se enfrentaram em quatro finais de Wimbledon e o confronto de 2003 foi o mais próximo. Venus lutou até o fim apesar de sua lesão abdominal e um problema no quadril, mas acabou sucumbindo por 4-6, 6-4 e 6-2.

“É mais dura do que eu pensava”, admitiu Serena. “Eu sabia que ela era dura, mas ela foi para um outro nível. Jogando hoje sabendo que ela estava lesionada, ela definitivamente está à altura das verdadeiras lutadoras e campeãs.”

– 2012 Wimbledon –

Williams derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska por 6-1, 5-7 e 6-2 para conquistar seu quinto título de Wimbledon e seu 14º título de Grand Slam.

A conquista foi ainda mais notável porque a americana havia ficado afastada por um ano entre 2010 e 2011 com uma lesão na perna e uma embolia pulmonar.

“Não consigo nem descrever. Há alguns anos eu quase não consegui. Mas agora estou aqui de novo e valeu muito a pena. Estou muito feliz”, comemorou Serena.

– 2017 Aberto da Austrália –

Seu 23º e último triunfo no Grand Slam aconteceu em Melbourne com uma vitória por 6-4 e 6-4 sobre Venus, conquistada logo após saber que estava grávida de sua filha Olympia.

Este sétimo título do Aberto da Austrália lhe permitiu recuperar o número 1 do mundo aos 35 anos.

Foi o 28º duelo entre os Williams em suas carreiras e o nono em grandes finais. “Não há como chegar aos 23 sem Venus. Ela é minha inspiração”, disse Serena.

As irmãs se enfrentaram mais duas vezes com Serena derrotando Venus em seu último confronto, justamente na terceira rodada do US Open de 2018.

dj/gbv/cl/aam