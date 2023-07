Seis feridos no início das festividades de São Firmino

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 7:45 Compartilhe

Seis pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (7), nenhuma em estado grave, no primeiro ‘encierro’ de touros das festas de São Firmino em Pamplona, no norte da Espanha, informaram fontes médicas.

“Seis pessoas foram transferidas” para o hospital por lesões na face ou nas extremidades, ao cair ou ser pisoteadas, durante a primeira corrida com os touros bravos dos nove dias da festa patronal de Pamplona (de 6 a 14 de julho), disse o porta-voz da Cruz Vermelha, José Aldaba, disse à televisão pública espanhola.

Os “encierros”, corridas de touros que atraem milhares de pessoas, para assistir ou para participar, têm início tradicionalmente no dia 7 de julho e acontecem todas as manhãs às 08h00 (03h00 no horário de Brasília) durante oito dias.

As lesões “não parecem ser graves”, acrescentou Aldaba.

“Para ser um 7 de julho, que continua sendo uma das corridas de touros mais cheias, ou com maior participação de pessoas, foi uma corrida corrida ‘limpa'”, concluiu o porta-voz.

Os encierros são um dos destaques das festividades de verão em toda a Espanha, sendo a mais conhecida a de São Firmino, que ficou mundialmente famosa pelo romance “Fiesta” (“O Sol Também se Levanta”), de Ernest Hemingway, de 1926.

Dezesseis pessoas morreram na corrida de touros de São Firmino desde 1911. A última delas foi um espanhol de 27 anos na edição de 2009.

