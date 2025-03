Seis escolas voltam hoje ao Sambódromo do Rio para desfile das campeãs

As seis escolas com melhor classificação do Grupo Especial do carnaval carioca retornam ao Sambódromo na noite deste sábado (8), para o tradicional desfile das campeãs. A festa começa às 22h com o desfile da Estação Primeira de Mangueira, que terminou o campeonato na sexta colocação.

A verde e rosa da zona norte, segunda maior vencedora da história do carnaval carioca, com 20 títulos, apresenta o enredo À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões. A escola voltará à Passarela do Samba para apresentar a cultura bantu, comum a diversos povos da África e trazida com os escravos para o Brasil.

Quinta colocada no carnaval deste ano e maior vencedora da história, com 22 títulos, a Portela entra no Sambódromo em seguida, com o enredo Cantar Será Buscar o Caminho que Vai dar no Sol, que homenageou o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento. Milton inclusive desfilou em um dos carros alegóricos, na terça-feira (4).

A terceira escola a entrar no Sambódromo será a campeã do carnaval de 2024 que, neste ano, ficou na quarta posição, a Unidos de Viradouro. O desfile, que começa já na madrugada de domingo (9), homenageia o líder quilombola João Batista, conhecido como Malunguinho, com o enredo Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos.

A Imperatriz Leopoldinense, terceira colocada neste ano, será a quarta escola a entrar na avenida, com o enredo Ómi Tútu ao Olúfon – Água Fresca para o Senhor de Ifón, sobre a viagem de Oxalá ao reino de Xangô.

Vice-campeã, a Acadêmicos do Grande Rio deve entrar na avenida entre as 2h20 e as 3h de domingo. Após ter perdido o título por apenas um décimo, a escola de Duque de Caxias volta à Passarela do Samba com o enredo Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, sobre as encantarias do Pará.

Fechando a noite de festa, a campeã Beija-Flor de Nilópolis, que conquistou neste ano seu 15º título, entra na avenida, entre as 3h25 e as 4h15. O enredo Laíla de todos os Santos, Laíla de todos os Sambas, homenageia Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, músico, compositor e carnavalesco que participou de diversos títulos da escola de Nilópolis.

Regras

Apesar de não ser um desfile competitivo, uma vez que o resultado do carnaval 2025 já foi divulgado, existem algumas regras que as escolas precisam cumprir, sob pena de pagamento de multas.

Entre as exigências para o desfile das campeãs estão os compromissos de se apresentar entre 60 e 70 minutos, com pelo menos 150 ritmistas na bateria e 45 pessoas na Ala das Baianas, sendo todos completamente fantasiados.

Será permitida a ausência de até uma alegoria e a maior parte dos componentes da escola precisam estar presentes.