Seis eleições resolvidas – 23/10/2020

O aumento do número de postulantes tornou as campanhas mais complexas. Levando-se em conta apenas os mais competitivos, com dois dígitos de intenção de voto, temos 10 disputas com três nomes e cinco com quatro concorrentes (Macapá, Rio Branco, João Pessoa, Recife e Cuiabá). Os marqueteiros sabem que isso exige estratégias mais inteligentes.

É grande a possibilidade de seis capitais elegerem

seus prefeitos já no primeiro turno

E aumenta a chance do segundo turno, pesadelo de todos os que estão à frente nas pesquisas. Porém, na contramão, é grande a possibilidade de pelo menos seis capitais elegerem seus prefeitos já em 15 de novembro. Nelas, os líderes têm hoje mais de 50% dos votos válidos. Natal, Salvador, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis. Em todas será um voto de continuidade. Em cinco os prefeitos devem ser reconduzidos e em Salvador ganha o candidato apoiado pelo incumbente. Resultado inferior ao de 2016, quando oito anteciparam sua escolha.

