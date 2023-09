Seis corpos encontrados no norte do México são de jovens sequestrados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2023 - 15:29 Compartilhe

Os seis corpos encontrados no estado mexicano de Zacatecas correspondem aos jovens que foram sequestrados no último domingo (24) nessa região do centro-norte do país, informou o secretário do governo local, Rodrigo Reyes, nesta quinta-feira (28).

“O Ministério Público foi ao local (…), realizou os laudos periciais, os trabalhos forenses e, ontem à noite, os familiares já conseguiram identificar os jovens”, disse o responsável à rede Milenio. Outro jovem, do grupo de sete, foi encontrado vivo e ferido na quarta-feira.

