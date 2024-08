Seis combatentes do Hezbollah morrem em ataques israelenses no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2024 - 13:44 Para compartilhar:

Seis combatentes do movimento Hezbollah morreram nesta terça-feira (6) em ataques israelenses no Líbano, afirmou uma fonte da segurança libanesa, enquanto a Força Aérea de Israel rompeu a barreira do som durante sobrevoos de baixa altitude em Beirute.

Os voos e explosões, que causaram pânico na capital libanesa, coincidem com temores de uma conflagração regional entre o Irã e seus aliados de um lado, e Israel, de outro, no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

Cinco combatentes morreram em um “bombardeio israelense contra uma casa” da localidade de Mayfadun, apontou a fonte de segurança, que pediu anonimato.

Um sexto militante morreu em outro ataque em Odaisseh, uma aldeia no sul do país, segundo a mesma fonte.

A morte das seis pessoas foi confirmada pelo Ministério da Saúde libanês.

O movimento xiita, que há 10 meses troca tiros com Israel na zona fronteiriça em apoio ao grupo islamista palestino Hamas em Gaza, anunciou, por sua vez, a morte de quatro de seus combatentes.

Já o Exército israelense afirmou que havia “atacado uma estrutura militar de Hezbollah na região de Nabatieh”, onde está Mayfadun, “utilizada por vários terroristas” que preparavam ações contra Israel.

O Hezbollah indicou que atacou com drones um quartel do Exército israelense “no norte da cidade de Acra”.

A comunidade internacional tenta evitar a qualquer custo uma escalada militar. Enquanto isso, o Irã e seus aliados prometeram retaliações pelos assassinatos, na semana passada, do líder político do Hamas no Irã e de um chefe militar do Hezbollah no Líbano.

