Seis clubes confirmarão presença nas oitavas da Copa do Brasil nesta quarta

Os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira repletos de duelos em aberto, com placares com um apenas um gol de diferença. Quem avançar para as oitavas de final ganhará como recompensa, um prêmio de R$ 3 milhões. O Ceará é o clube com maior vantagem para esta rodada, pois pode até perder o jogo por um gol de diferença para o Tombense, que mesmo assim avançará à próxima fase. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, podem até empatar seus jogos que se classificam. Já o Corinthians, necessita de uma vitória simples na Arena Neo Quimica, após empatar no jogo de ida por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ. Mesma situação de Atlético-GO e Cuiabá que empataram por 1 a 1, em Goiânia.





O Ceará defende a vantagem de dois gols de diferença, conquistado em Muriaé-MG, o alvinegro venceu o primeiro jogo, contra o Tombense por 2 a 0, em Minas Gerais, e decide a vaga em casa, na Arena Castelão. O time de Dorival Júnior, invicto na Sul-Americana, não contará com o zagueiro Messias, que foi expulso no primeiro jogo.

O Juazeirense quer surpreender o Palmeiras, o time do técnico Barbosinha, que busca ser a zebra na competição, jogando em Londrina-PR, no Estádio do Café, já que o clube baiano vendeu o mando de campo, visando a renda da partida. Abel Ferreira terá problemas para escalar o time alviverde, que joga por um empate, já que venceu o jogo de ida, por 2 a 1, em São Paulo.

O Palmeiras não contará com o atacante Wesley, que testou positivo para a Covid-19, além do lateral Piquerez e do atacante Gabriel Veron que se recuperam de lesão. Para completar a lista de relacionados, o técnico português relacionou atletas da base como Jhon Jhon, Naves, Garcia, Fabinho e Gabriel Silva, que viajaram junto com o elenco.

Na mesma situação do Palmeiras, o Flamengo vai a campo, podendo empatar seu jogo, o clube carioca ganhou o jogo de ida por 2 a 1. Em momento conturbado nos bastidores e após perder o clássico contra o Botafogo, o Flamengo busca a vitória para acalmar os ânimos na Gávea.

Jogando diante da sua torcida, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o técnico Paulo Souza terá uma série de desfalques de última hora, para a partida. Filipe Luís e o goleiro Diego Alves, se lesionaram no último treinamento, além de Santos, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheus França e Pedro.

Talvez o jogo mais complicado, dentre os clubes que detêm a vantagem, o Fluminense encara o Vila Nova, fora de casa, podendo até empatar seu jogo. Em jogo bastante movimentado na ida, o tricolor venceu por 3 a 2 os goianos, com gol de pênalti nos minutos finais. O jogo de volta será no Serra Dourada, em Goiânia.

Os goianos estão confiantes para a partida, vindo de vitória na série B. Já o Fluminense, com o técnico Fernando Diniz que estreia na competição, busca manter o mesmo desempenho do empate contra o Palmeiras, no final de semana, pelo Brasileiro.

O Corinthians terá a missão de vencer a Portuguesa-RJ, para avançar às oitavas, o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, com os paulistas saindo atrás do placar. O técnico Vítor Pereira costuma rodar o elenco, enquanto a Portuguesa-RJ sonha em classificação histórica.

Já que só a vitória interessa, o Corinthians deve ir a campo com o time considerado titular, já que no jogo de ida, o treinador português optou por um time alternativo. Os cariocas, não acumulam bons resultados na Série D, e a classificação para a próxima fase dependendo de uma vitória simples é o desafio do novo treinador Felipe Surian, recém chegado na Ilha do Governador.

Outro jogo em aberto, após o duelo de ida ter terminado empatado por 1 a 1, em Goiânia. Os times do Centro-Oeste vem de maus resultados no Brasileiro, os goianos perderam o clássico para o Goiás, e o Cuiabá sofreu uma goleada para o Santos por 4 a 1. O jogo de volta acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Para a partida, os técnicos têm trabalhado o fator psicológico das equipes, já que em caso de novo empate, a partida será decidida nos pênaltis. Lembrando que as duas já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, na ocasião a partida também terminou empatada por 1 a 1.