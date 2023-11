Seis anos após ficar viúva, Anne Lottermann desabafa sobre luto: ‘A dor não diminui’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 5:20 Para compartilhar:

A jornalista Anne Lottermann participou nesta terça-feira, 31, da estreia do programa REVIRAVOLTA, das apresentadoras Érica Reis e Denize Savi. Durante a entrevista, Anne compartilhou reflexões profissionais e pessoais e falou sobre falecimento precoce do marido, Flávio Machado.

No episódio de lançamento do talk show, a co-apresentadora do Programa do Faustão confessou: “Vai fazer seis anos que o Flávio se foi e o luto está passando agora. Depois de tanto tempo, eu venho ainda algumas coisas do luto, da perda, que eu ainda não trabalhei, que eu ainda não consegui superar.”

O empresário foi vítima de um câncer na região do peritônio e faleceu em 2017.

“É importante que nossa rede de apoio saiba que não existe o tempo certo do luto. Existe o luto que pode vir depois de um ano, depois de dois anos, depois de 10 anos, e pode surgir um negócio e falar ‘nossa, esse gatilho aí me derrubou’. E você vai chorar, você vai sofrer, você vai sentir dor e tudo bem. A dor do luto não diminui, pode passar o tempo que for. O que vai aumentando é sua vida em volta do luto”, continuou ela.

Na sequência, Anne ainda revelou que, após a morte do parceiro, também foi diagnosticada com câncer e passou por uma cirurgia para retirada.

Confira a entrevista completa:

