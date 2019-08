Seguro rural: Tereza Cristina se reúne com seguradoras

São Paulo, 20 – Representantes das principais seguradoras do Brasil se reuniram nesta terça-feira (20) com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir perspectivas para o seguro rural. Segundo o ministério, a avaliação foi de que a subvenção de R$ 1 bilhão ao prêmio, anunciada em junho, no lançamento do Plano Safra 2019/2020, é positiva. O presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Joaquim Neto, disse, conforme comunicado da pasta, que os recursos vão ajudar a aprimorar as opções oferecidas aos produtores. Além da FenSeg, participaram do encontro a Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros (Fenacor) e a Brasilseg.