Seguro rural: FPA tentará reforço de mais R$ 1 bilhão para subvenção ao prêmio

São Paulo, 19 – O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), disse nesta terça-feira (18) que a bancada ruralista vai tentar, com os ministros do governo que integram a Junta Orçamentária, um reforço de pelo menos R$ 1 bilhão em recursos para subvenção ao prêmio do seguro rural (PSR), somando, no total, R$ 2 bilhões para o PSR.

Lupion disse a jornalistas, em entrevista coletiva após reunião em que os membros da FPA discutiram as medidas necessárias para a infraestrutura e o escoamento da safra de grãos, que o pedido deve ser enviado “entre hoje (terça) e amanhã (hoje, quarta-feira, 19)”.

O líder ruralista confirmou que o objetivo é “fechar a peça orçamentária com pelo menos R$ 2 bilhões” de recursos obrigatórios para a subvenção ao prêmio do seguro rural. “Isso é o que nós podemos fazer hoje, pois não há mais prazo para emendar o projeto”, disse ele, referindo-se ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2025, que deve ser votado na Comissão Mista de Orçamento da Câmara na sexta-feira (21). “A gente precisa trabalhar politicamente para que venha o ofício do governo”, afirmou.

Escoamento da safra

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), disse que a safra de grãos 2024/25 enfrentará, além dos já conhecidos gargalos na infraestrutura de transportes, uma alta de 100% no custo do frete na comparação com o ano passado.

Em coletiva de imprensa, Lupion afirmou que não há tempo hábil para que as demandas sejam atendidas já na safra atual, que pode bater recorde de volume produzido. “Essa safra já está rodando as estradas. O que nós precisamos agora é resolver para o próximo Plano Safra”, disse.

Conforme estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), devem ser produzidas 328 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/25. A previsão representa uma alta de mais de 10% em comparação com o volume colhido no ciclo anterior (2023/24), com acréscimo de mais de 30 milhões de toneladas de 16 tipos de grãos.

Entre as prioridades no campo logístico para o próximo Plano Safra, a ser apresentado entre junho e julho, está a ampliação da capacidade de armazenagem. A demanda, antecipou Lupion, será pela retomada de recursos específicos para armazéns. “A safra brasileira fica nos caminhões indo para o porto. A gente precisa resolver isso e dentro do Plano Safra. É uma oportunidade de fazer isso.”

Segundo o presidente da FPA, o setor ainda não verifica resultados concretos de investimentos anunciados pelo governo para a infraestrutura de transporte. No início de fevereiro, o Executivo apresentou um conjunto de obras para o escoamento da safra de grãos deste ano. Entre projetos de intervenções rodoviárias, ferroviária, em portos e hidrovias, totalizam R$ 7,15 bilhões.

“Estamos esperando o resultado. Aqueles anúncios que foram feitos sobre escoamento de safra, em um evento grande para anunciar isso. A gente está esperando o resultado prático disso. Ainda não vimos quais são esses investimentos”, afirmou Lupion.