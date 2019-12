Seguro rural em 2019 soma R$ 440 milhões; para 2020 previsão é de R$ 1 bilhão

São Paulo, 11 – O Programa de Seguro Rural do governo federal aplicou neste ano R$ 440 milhões em subvenção ao prêmio do seguro, 18% a mais do que o valor executado em 2018, segundo o Ministério da Agricultura. Foram beneficiados aproximadamente 58 mil produtores rurais, que tiveram cobertura de 6,9 milhões de hectares, ou 50% mais em relação ao ano anterior.

“A importância segurada total foi de R$ 20 bilhões, o maior valor nominal desde o início do programa, em 2005. As culturas que tiveram maior demanda foram as de soja, milho (2ª safra), trigo, maçã e uva”, disse a pasta em nota.

Para o próximo ano, a previsão é aplicar R$ 1 bilhão no programa, mais isso ainda depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, em tramitação no Congresso.