Seguro rural: Coopercitrus cria corretora para facilitar acesso de produtores

São Paulo, 04/06 – A Coopercitrus criou uma corretora de seguros que oferecerá a produtores cooperados diversas modalidades de produto. O objetivo, segundo nota da cooperativa, é facilitar e dar condições especiais de acesso aos produtos.

A corretora atuará com seguros agrícolas para proteção da safra e do rebanho; de máquinas e equipamentos; patrimonial, para proteção de bens “dentro da porteira”, como casa, galpão, insumos e outros; e seguro pessoal, que abrange desde seguro de vida, de automóvel, residencial e de viagem. “Em parceria com as maiores seguradoras, podemos oferecer preço e condições diferenciadas”, disse no comunicado a diretora financeira da Coopercitrus, Simonia Sabadin.

Com sede em Bebedouro (SP), a Coopercitrus é a maior cooperativa paulista e uma das maiores do Brasil, com mais de 37 mil cooperados e acima de 60 unidades de negócios em municípios de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Atua no fornecimento de insumos, fertilizantes, sementes, ração animal, produtos veterinários, máquinas, implementos, tratores, sistemas de irrigação e outros produtos e serviços.

