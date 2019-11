Seguranças e porteiro de condomínio são presos por assassinato de aposentada

A Polícia Civil prendeu três suspeitos da morte de uma aposentada na zona leste de São Paulo na última segunda-feira (18) com sinais de estrangulamento no apartamento em que morava. As informações são do G1.

A prisão temporária de dois seguranças e o do porteiro do condomínio foi solicitada pelo delegado do 70º DP. Os três acusados foram levados para a carceragem do 2º DP.

A aposentada, segundo parentes e vizinhos, emprestava dinheiro a juros e teria emprestado R$ 65 mil para o porteiro. O delegado responsável pelo caso, de acordo com o G1, afirmou que há provas suficientes da autoria do crime com conversas dos três combinando o assassinato da aposentada.