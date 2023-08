Seguranças do Metrô de SP agridem catador de recicláveis em estação da zona norte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 12:32 Compartilhe

Imagens gravadas por usuários do serviço de transporte coletivo mostram um homem sendo agredido por seguranças do Metrô de São Paulo, na capital, nesta terça-feira, 23. O vídeo que flagrou as agressões foi publicado pelo padre Júlio Lancellotti, que atua com pessoas em situação de rua, em sua rede social.

De acordo com testemunhas, o homem coletava materiais para reciclagem quando sofreu a abordagem violenta. O Metrô informou que os seguranças foram afastados.

As cenas gravadas mostram quando o homem já está cercado por três seguranças e um deles o agride com um cassetete. “Eu estou falando para você ir embora”, ela diz. Em seguida, outro segurança dá uma rasteira e o derruba. Quando o homem se levanta, o mesmo segurança desfere um golpe de cassetete em sua cabeça. As agressões se deram em um corredor de acesso, sob uma placa indicando a Rua Paranabi e a Avenida Tucuruvi, na zona norte da cidade.

O material que o homem carregava ficou espalhado pelo piso da estação. A vítima não foi identificada. Segundo as testemunhas, depois de apanhar, o homem, que seria um morador de rua, foi obrigado a deixar o local sem levar nada.

“Este episódio não é um fato isolado. É uma maneira normal de agir dos seguranças do metrô. Não adianta só afastar esses que são identificados. A segurança do metrô é truculenta, é violenta sistematicamente, continuamente e estruturalmente”, disse o padre Júlio à reportagem.

Em nota, o Metrô lamentou o ocorrido e disse que não tolera qualquer forma de violência ou discriminação. “A companhia instaurou um processo para apurar rigorosamente os fatos e determinou o imediato afastamento dos agentes de segurança”, disse a empresa.

