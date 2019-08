Segurança Presente será lançado em Nova Iguaçu nesta sexta-feira

Rio – O programa Segurança Presente, do Governo do Estado, vai chegar a Nova Iguaçu nesta sexta-feira. O lançamento será às 8 horas na Praça Rui Barbosa. O programa atuará no Centro, e posteriormente se expandirá para os bairros de Austin (18 de outubro) e Miguel Couto (6 de dezembro).

A operação funcionará diariamente, das 8h às 20h, e atuará no centro comercial da cidade, incluindo as ruas Cel Bernardino de Melo e parte da Via Light. A operação contará com 96 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis egressos das Forças Armadas e três assistentes sociais que farão atendimentos na base. Além disso, todos os dias serão disponibilizadas 37 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga.

O lançamento será realizado pelo governador Wilson Witzel com o prefeito do município, Rogerio Lisboa.

A implementação do programa será feita a partir de uma parceria com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), que irá financiar o Segurança Presente em todos os municípios da Baixada Fluminense pelos próximos quatro anos.

Na quarta-feira, o governador firmou a ampliação do programa Niterói Presente com o prefeito Rodrigo Neves, no centro de Niterói.