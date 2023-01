Segurança em Brasília será reforçada nesta 4ª, diz Rui Costa à CNN Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/01/2023 - 8:00 Compartilhe





(Reuters) – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a segurança em Brasília será reforçada nesta quarta-feira, diante da ameaça de novos atos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital, disse a CNN Brasil na noite de terça-feira.

De acordo com a emissora, Costa afirmou que o reforço da segurança na capital acontece devido a convocações nas redes sociais para novos atos de bolsonaristas, após vândalos apoiadores radicais do ex-presidente invadirem e depredarem o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF no domingo.

“Tem medidas para esta quarta de reforço da segurança em todo o país, uma vez que circularam cards de novas manifestações. Então por precaução a segurança na Esplanada dos Ministérios, nas cidades e no país como um todo”, disse o chefe da Casa Civil, segundo a CNN, acrescentando que militares do Exército devem ser acionados para a proteção dos prédios que abrigam as sedes dos Três Poderes.





“Não precisa de GLO (decreto de garantia da lei e da ordem para autorizar o emprego das Forças Armadas) para proteger o Palácio. A segurança no Distrito Federal está sob intervenção e haverá todo reforço do Exército para proteção, além das outras forças de segurança.”

Após os ataques aos Três Poderes no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, e a medida foi referendada pelo Congresso Nacional.

(Por Eduardo Simões)





