Segurança e rentabilidade quando você mais precisa, com o CDB do Banco RCI Brasil

Conheça o Banco RCI Brasil

O RCI Bank & Services é o braço financeiro das montadoras de automóveis Renault e Nissan ao redor do mundo. Com grande presença no Brasil, tem como uma de suas principais soluções, a oferta de crédito para a compra de veículos nas redes de concessionárias da marca, levando as melhores condições e a segurança de um banco com mais de 20 anos de mercado, sempre de forma ágil e eficiente.

Classificado com o rating Aaa.br, nota máxima da agência internacional de avaliação de riscos Moody’s, combina a segurança que o investidor mais precisa, com a agilidade e cobertura tão necessários neste momento. Oferecendo uma ótima opção para reserva de emergência, o Banco RCI Brasil foi a primeira instituição financeira de montadora a lançar uma plataforma online para investimento em CDB no país.

“Além de uma das melhores rentabilidades do mercado na modalidade, o Banco RCI Brasil é uma instituição sólida e com excelente rating, o que dá mais segurança ao investidor”.

Fabien Tournier , Diretor Adm e Financeiro do Banco RCI Brasil

Liberdade, Segurança e Rentabilidade para o seu dinheiro.

Fazer o dinheiro render acima da poupança é um desafio de inúmeros brasileiros, fazer isso com tranquilidade e liberdade de poder resgatar a qualquer momento é uma oportunidade única do CDB do Banco RCI Brasil. Com um rendimento de 104% do CDI em liquidez diária é sem dúvida uma das melhores opções do mercado, contando ainda com opções de liquidez anuais e escalonada, onde você escolhe o momento que melhor se encaixa na sua vida e resgata o dinheiro quando quiser. Tudo isso com a cobertura do fundo garantidor de crédito e totalmente isento de taxas e tarifas.

Em tempos repletos de desafios, com a SELIC mais baixa e incertezas na economia, essa é uma ótima forma de continuar investindo no futuro com a segurança, a agilidade e mais importante, a rentabilidade que você e sua carteira merecem.

CDB Escalonado: escolha o que é melhor pra você!

O CDB escalonado com liquidez diária é uma ótima opção para construir sua reserva de emergência, com rendimento acima da poupança e ainda poder contar com a opção de resgatar seu dinheiro, caso ocorra algum imprevisto. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, mais ele rende, podendo alcançar até 120% do CDI.

Seu dinheiro não fica preso. Você resgata a qualquer momento, de acordo com a sua necessidade. A remuneração paga na data do resgate será formada pela composição das taxas aplicadas em cada período.

Investir é fácil com o Aplicativo CDB Banco RCI

É simples e rápido realizar o investimento. Toda a operação, assim como o gerenciamento do investimento é online, através do aplicativo CDB Banco RCI, disponível gratuitamente para iOS na AppStore e Android no Google Play.

Depois de baixar o APP, é só preencher um pequeno cadastro e depois de aprovado, com apenas R$50,00 você já pode desfrutar das vantagens em investir no CDB do Banco RCI Brasil.

No aplicativo você também acompanha seus rendimentos e resgata seu dinheiro a qualquer momento e em qualquer lugar. Gostou? Então baixe o APP, veja como é fácil realizar seu cadastro e comece a usufruir dos nossos benefícios.

Porque investir com o CDB Banco RCI Brasil

Rende mais que a poupança e que o Tesouro Selic

É seguro e bem-avaliado

Coberto pelo FGC e nota Aaa.br pela Moody’s

É acessível e isento de tarifas

Investimento a partir de R$50,00

Liquidez diária

Resgate a qualquer momento

É rápido, fácil e 100% online através do APP

Acesse nossa página e descubra por que investir no CDB do Banco RCI Brasil traz muito mais vantagens para você neste momento, quando o assunto é rentabilidade e liquidez.