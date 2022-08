Segurança é preso por agredir e manter em cárcere privado a namorada

Da Redação 12/08/2022 - 8:45 Compartilhe

Na última quinta-feira (11), o segurança Uanderglei da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam, foi detido em flagrante por agredir e manter a namorada em cárcere privado na casa onde ele mora, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

De acordo com as autoridades, a vítima estava desde quarta-feira (10) em cárcere privado. Ela conseguiu fazer uma denúncia e alegou que ele falava que, se ela fugisse, ele iria atrás dela para matá-la.

Bambam acumula passagens pela polícia em 2017 e 2021 também por agressão a namoradas. No ano passado, a influenciadora Lays Peace, ex-namorada de Bambam, foi até à polícia e registrou queixa por agressão.