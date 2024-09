VÍDEO: Segurança de Marçal agride marqueteiro de Ricardo Nunes com soco no rosto em debate

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 23:30 Para compartilhar:

O marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, levou um soco de um segurança do candidato Pablo Marçal (PRTB) após o ex-coach ser advertido nos momentos finais do debate do Flow nesta segunda-feira (23).

Durante as considerações finais, Marçal desrespeitou as regras e foi advertido duas vezes pelo mediador Carlos Tramontina. Quando faltavam poucos segundos para o encerramento, o influencer voltou a cometer infração e foi excluído do debate. Neste momento, fora das câmeras, iniciou-se uma confusão com seguranças e assessores invadindo o palco.

Após alguns minutos, a transmissão voltou e Tramontina relatou que “houve uma confusão, o assessor do prefeito foi agredido e está sangrando bastante neste momento”

Nas imagens dos bastidores é possível ver Duda ferido após a agressão:

🇧🇷 URGENTE: Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, é agredido por um membro da equipe de Pablo Marçal após o candidato do PRTB ser expulso do debate do Flow News. [image or embed] — Eixo Político (@eixopolitico.com.br) September 23, 2024 at 11:28 PM

Confira aqui o momento da exclusão e do início da confusão:

Confira aqui o encerramento do Carlos Tramontina

Carlos Tramontina explica que Duda Lima, assessor de Ricardo Nunes, tomou um soco no olho e está sangrando bastante. Ele não diz quem desferiu o soco, mas nas imagens do fim do debate podemos ver assessores e seguranças de Pablo Marçal iniciando uma confusão. Tem de ser banido dos debates. [image or embed] — William De Lucca (@deluccawilliam.bsky.social) September 23, 2024 at 11:22 PM