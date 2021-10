Segurança de hospital em Jundiaí leva ‘voadora’ pelas costas

O segurança de um hospital de Jundiaí, em São Paulo, foi agredido pelas costas por um homem que acompanhava a namorada, vítima de um acidente de trânsito.

De acordo com imagens colhidas pela Record TV, enquanto saía da unidade de saúde, o agressor acertou uma ‘voadora’ nas costas do funcionário.

Conforme a assessoria do hospital, o agressor e a namorada tinham se trancado no banheiro e causado tumulto no local. Sem autorização para ficar no hospital, os seguranças pediram para que o homem deixasse o local, e então iniciou-se uma discussão. Depois que a briga foi controlada, o suspeito acertou o funcionário pelas costas.

“Depois que ele me agrediu e eu continuei no chão, ele continuou me chutando. Quando ele ia chutar minha cabeça, o outro segurança veio e conseguiu conter”, contou a vítima.

O segurança agredido fraturou uma das mãos e teve escoriações pelo corpo e, por ter batido os dentes no chão, relatou ter dificuldades em ser alimentar. O agressor, por sua vez, disse que havia sido agredido antes, por isso revidou.

Saiba mais