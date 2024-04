Segurança da Boeing em debate durante audiência no Senado americano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/04/2024 - 18:19 Para compartilhar:

Quatro denunciantes, incluindo um funcionário atual da Boeing, prestaram depoimento, nesta quarta-feira (17), a uma comissão investigadora do Senado dos Estados Unidos. Eles relataram “graves problemas” na produção das aeronaves 737 MAX, 787 Dreamliner e 777, algo que a empresa nega.

“Não estou aqui porque quero estar aqui. Estou aqui porque […] não quero ver o acidente de um 787 ou de um 777”, declarou aos senadores Sam Salehpour, engenheiro de controle de qualidade na Boeing há 17 anos.

“Tenho sérias preocupações com a segurança do 787 e estou disposto a assumir um risco profissional ao falar”, afirmou.

“Fui ameaçado, me disseram para ficar calado, recebi ameaças físicas”, contou o engenheiro. “Se algo me acontecer, estarei em paz, porque acredito que testemunhando abertamente vou salvar muitas vidas”, acrescentou.

Um e-mail enviado pelos advogados de Salehpour a vários destinatários, entre eles a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos, é o ponto de partida para a investigação no Congresso.

A audiência desta quarta durou quase duas horas e será seguida por outras, com responsáveis da Boeing e da FAA chamados para depor, disse o senador democrata Richard Blumenthal, presidente da comissão, que apontou que há acusações “cada vez mais graves” indicando que a “cultura de segurança na Boeing está quebrada”.

– Boeing se defende –

“A Boeing compreende a importância das responsabilidades da comissão em termos de fiscalização e cooperamos com a investigação”, reiterou o grupo, que expressou a disposição de “entregar documentos, testemunhos e relatórios técnicos”.

“Sabemos que temos trabalho a fazer”, reconheceu a empresa após a audiência. “Continuamos colocando a segurança e a qualidade acima de tudo”, acrescentou.

A Boeing rejeita as acusações e, na segunda-feira, defendeu seus métodos ao declarar-se “confiante na segurança e durabilidade dos 787 e 777”, em um documento assinado por dois de seus principais engenheiros.

– Mais depoimentos –

Além de Salehpour, os membros da comissão ouviram Ed Pierson, ex-chefe na Boeing do programa 737 MAX, assim como Joe Jacobsen, que trabalhou por 25 anos na FAA após 11 na Boeing, e Shawn Pruchnicki, especialista em segurança aérea e piloto comercial.

“Fiz tudo o que pude para alertar o mundo de que o MAX não era seguro e para alertar as autoridades sobre os perigos da produção da Boeing”, explicou Pierson. Mas “nada mudou após os dois acidentes”.

Os 737 MAX foram mantidos em solo em todo o mundo após os acidentes de dois aviões desse modelo em 2018 e 2019, que resultaram em 346 mortes, devido a defeitos de concepção.

“A menos que seja tomada uma ação e que os executivos assumam suas responsabilidades, cada pessoa que embarcar em um Boeing está em risco”, segundo Pierson, que considerou a supervisão da FAA “ineficaz”.

O senador Blumenthal havia pedido ao Departamento de Justiça que verificasse se a Boeing estava cumprindo o acordo firmado em 2021 para evitar um julgamento pelos dois acidentes.

Em seu e-mail de 17 de janeiro, Salehpour afirmou que o fabricante “repetidamente ignorou sérias preocupações quanto à segurança e ao controle de qualidade na construção dos 787 e 777”.

Em seguida, a FAA abriu uma investigação sobre esses dois modelos. “Investigamos os informes a fundo”, reiterou a entidade na terça-feira.

Segundo a FAA, todos os Dreamliner em operação “cumprem com as AD”, as diretrizes de navegabilidade.

A Boeing afirmou nesta quarta que o 787 realizou mais de 4,2 milhões de voos com segurança.

“Testes extensivos e rigorosos com a fuselagem e check-ups profundos de manutenção de cerca de 700 aeronaves em operação encontraram zero evidência de fadiga na fuselagem”, argumentou a companhia.

Scott Kirby, presidente da companhia aérea United Airlines, que possui 71 Dreamliners, afirmou nesta quarta-feira à CNBC que tem “total confiança na segurança” deste avião.

“Milhares destes aviões voam há décadas, milhões de horas de voo”, enfatizou.

– Sob a lupa –

Mas três dos quatro modelos de aviões comerciais que o grupo fabrica estão oficialmente sob investigação da agência reguladora do setor.

A FAA investiga a família do 737, o principal avião da Boeing, depois que um 737 MAX 9 da Alaska Airlines perdeu uma porta cega em pleno voo em 5 de janeiro.

O incidente da Alaska Airlines ocorreu em meio a uma série de problemas com a produção, em 2023, relativos ao 737 MAX e ao Dreamliner.

As entregas do Dreamliner foram suspensas por quase dois anos, em 2021 e 2022, e novamente no início de 2023, devido a um problema na fuselagem.

