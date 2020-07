Segundona inglesa teve última rodada elétrica Definidos: 1 - o time que sobe direto para a Premier League ao lado do campeão Leeds; 2 - os quatro que vão para a repescagem; 3 - os três rebaixados para a terceirona

Terminou nesta quarta-feira a temporada regular da Segunda Divisão do Campeonato Inglês. O Leeds, já assegurado campeão, goleou o Charlton por 4 a 0 e fechou sua campanha com chave de ouro, com 82 pontos. Havia disputas ferrenhas pelo vice-campeonato (que valia vaga direta para a Premier League), pelas duas últimas vagas para os playoffs de acesso (entre os terceiros e sextos colocados) e também para evitar o rebaixamento. No fim das contas, o West Brom ficou em segundo lugar e já está na Premier League; os times entre os terceiros e sextos lugares foram definidos e os jogos serão Brentford x Swansea e Fulham x Cardiff (o Playoff vale o terceiro acesso). Já os rebaixados foram Charlton, Wigan e Hull City.

West Brom é vice e sobe

O West Brom enfrentou o Queens Park Rangers em casa e precisava vencer para assegurar o segundo lugar e ficar com a segunda vaga direta para a Premier League, sem precisar passar pelos playoffs. Um tropeço poderia deixá-lo em terceiro lugar, já que tinha 82 pontos contra 81 do Brentford, que enfrentou o penúltimo colocado Barnsley em casa e este rival só não cairia se vencesse ou ocorresse uma combinação de resultados. O Brom saiu atrás no placar, virou, mas levou o empate e, com o 2 a 2, precisou secar o Brentford, que empatava em 1 a 1 até os acréscimos, quando levou o segundo gol. A vitória por 2 a 1 do Barnsley salvou o time e fez o Brentford, com 81 pontos, ficar em terceiro.

Caíram Charlton, Wigan e Hull City



Três times que há pouco tempo eram da Premier League caíram para a Terceirona: Charlton (48), Wigan (47) e Hull City (45). O Barnsley, que entrou na rodada em penúltimo, com 46 pontos, foi beneficiado pelos tropeços de Charlton e Wigan e se salvou.

O caso mais dramático foi do Wigan. O time, em campo, chegou na última rodada com 56 pontos e estaria livre da degola. Porém, por causa de dívidas salariais, perderia 12 pontos ao fim da competição. Com isso, precisava vencer o seu jogo contra o Fulham (já assegurado em quarto lugar e nos playoffs). Moore abriu o placar para o Wigan e o resultado salvaria o time. Mas Kebano empatou e o 1 a 1 levou o time aos 59 pontos – tirando os 12 da punição, os 47 pontos restantes levaram ao rebaixamento.

O Charlton, enfrentando o campeão Leeds, não deu nem para o começo. Parado nos 47 pontos, ficou na posição 17 e foi rebaixado. O mesmo aconteceu com o Hull City. O time, que foi goleado pelo Wigan por 8 a 0 na rodada passada, voltou a ser goleado pelo Cardiff, desta vez por 3 a 0. Fechou em último.

Que vexame, Nottingham!

Em relação às vagas em aberto para os playoffs (Cardiff e Fulham estava classificados), a briga se resumira a três equipes: Nottingham e Cardiff (70), Swansea (67). O Cardiff goleou o lanterna Hull City, como citado acima, e ficou em quinto lugar. Já o Nottingham precisava de um empate contra o Stoke City, que só cumpria tabela. Já o Swansea tinha de vencer o Reading (que cumpria tabela) e torcer pela derrota do Nottingham, para terminar empatado com o rival e vencê-lo nos desempates. E foi o que ocorreu. O Nottingham foi goleado em casa, por 4 a 1, enquanto o Swansea fez 4 a 1 no rival. Mais um ano de Segundona para o tradicional clube da terra de Robin Hood.

