Segundo turno: Nunes derrota adversários e Marçal empata com Boulos, diz Quaest

Ricardo Nunes (MDB) venceria Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) nos cenários de segundo turno da eleição para a prefeitura de São Paulo testados na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28.

Em eventuais segundos turnos, o prefeito registrou 46% das intenções de voto contra o candidato do PSOL, que teve 33%. No confronto com Pablo Marçal, 47% a 26% a favor do emedebista. Com Datena como adversário, Nunes marcou 45% ante 31% do tucano.

O instituto também testou um cenário em que Boulos e Marçal se enfrentam diretamente: os dois empataram numericamente com 38% das intenções de voto.

Boulos e Marçal ainda tiveram desempenhos piores contra Datena — 40% a 34% em ambos os casos.

Primeiro turno

Na rodada em que os eleitores foram ouvidos sobre todos os candidatos, Boulos liderou numericamente com 22% das intenções de voto. Em seguida, Marçal e Nunes registraram 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os três estão em empate técnico.

Datena teve 12%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) registrou 8%. Marina Helena (Novo) teve 3% e Bebeto Haddad (DC), 2%.

O instituto Quaest entrevistou 1.200 paulistanos de 16 anos ou mais, de forma presencial, entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08379/2024.