Segundo turno: disputa mais acirrada está em São Paulo e maior vantagem em João Pessoa

Enquanto 11 capitais elegeram seus prefeitos no dia 6 de outubro, 15 levaram a disputa para um segundo turno, marcado para o próximo dia 27. Nessas cidades, os eleitores escolherão entre dois candidatos cujas distâncias na votação de primeiro turno foram de o,42% a 27,39%.

Embates acirrados

Em três cidades, a dupla mais bem votada de candidatos no domingo teve menos de três pontos percentuais de diferença entre si. Em Curitiba, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) contou com máquina municipal e apoios dos atuais prefeito e governador do estado, Rafael Greca e Ratinho Jr., seus colegas de partido, mas a bolsonarista Cristina Graeml (PMB) surpreendeu e, mesmo sem tempo de televisão ou estrutura partidária, chega ao segundo turno com apenas 2,34 pontos a menos do que o oponente.

Já em Campo Grande, Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) se confrontam diretamente distanciadas por 2,10 pontos percentuais.

Mas a classificação mais parelha ocorreu em São Paulo, onde o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) pautou boa parte da campanha e, mesmo sem avançar ao segundo turno, acirrou o embate entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), separados por meros 0,42 pontos (25.012 votos) para o novo pleito.

Vantagens robustas

Por outro lado, duas capitais terão um segundo turno entre candidatos distanciados por mais de 20 pontos percentuais — e, em ambos os casos, eleições que quase se definiram em votação única.

Em Porto Alegre, a divisão da esquerda fraturou os votos entre Juliana Brizola (PDT) e Maria do Rosário (PT), esta última qualificada ao segundo turno contra o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), que alcançou 49,78% e impôs sobre a petista 23,44 pontos de vantagem.

Em João Pessoa, Marcelo Queiroga (PL) terá de reverter desvantagem de 27,39 pontos em relação ao atual prefeito, Cícero Lucena (PP). Favorito desde o início da campanha, o mandatário viu a própria esposa, Lauremília Lucena, ser presa pela Polícia Federal por suspeita de ligação com o crime organizado em 28 de setembro e perdeu fôlego para a reta final de campanha.

Com isso, a segunda vaga na disputa caiu no colo de Queiroga, ministro da Saúde de Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de covid-19. Mesmo em grande desvantagem, a ida ao segundo turno consolidou mais um triunfo dos aliados do ex-presidente nas eleições municipais.

As distâncias nas 15 capitais que terão segundo turno

ARACAJU

Emilia Correa (PL) – 41,62% dos votos válidos

Luiz Roberto (PDT) – 23,86%

Distância: 17,76%

BELÉM

Igor Normando (MDB) – 44,89%

Delegado Eder Mauro (PL) – 31,48%

Distância: 13,41%

BELO HORIZONTE

Bruno Engler (PL) – 34,38%

Fuad Noman (PSD) – 26,47%

Distância: 7,91%

CAMPO GRANDE

Adriane Lopes (PP) – 31,66%

Rose Modesto (União) – 29,56%

Distância: 2,10%

CUIABÁ

Abilio Brunini (PL) – 39,61%

Lúdio Cabral (PT) – 28,31%

Distância: 11,30%

CURITIBA

Eduardo Pimentel (PSD) – 33,51%

Cristina Graeml (PMB) – 31,17%

Distância: 2,34%

FORTALEZA

André Fernandes (PL) – 40,20%

Evandro Leitão (PT) – 34,33%

Diferença: 5,87%

GOIÂNIA

Fred Rodrigues (PL) – 31,14%

Sandro Mabel (União) – 27,66%

Distância: 3,48%

JOÃO PESSOA

Cicero Lucena (PP) – 49,16%

Marcelo Queiroga (PL) – 21,77%

Distância: 27,39%

MANAUS

David Almeida (Avante) – 32,15%

Capitão Alberto Neto (PL) – 24,95%

Distância: 7,20%

NATAL

Paulinho Freire (União) – 44,08%

Natália Bonavides (PT) – 28,45%

Diferença: 15,63%

PALMAS

Janad Valcari (PL) – 39,22%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) – 32,42%

Diferença: 6,80%

PORTO ALEGRE

Sebastião Melo (MDB) – 49,72%

Maria do Rosário (PT) – 26,28%

Distância: 23,44%

PORTO VELHO

Mariana Carvalho (União) – 44,53%

Léo Moraes (Podemos) – 25,65%

Distância: 18,88%

SÃO PAULO

Ricardo Nunes (MDB) – 29,48%

Guilherme Boulos (PSOL) – 29,06%

Distância: 0,42%