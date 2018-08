Segundo time da Juventus disputará Série C do Italiano

SÃO PAULO, 03 AGO (ANSA) – A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta sexta-feira (3) que o time B da Juventus irá disputar a próxima temporada da Série C do Campeonato Italiano.

A segunda equipe da “Velha Senhora” vai mandar seus jogos no Estádio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, na região de Piemonte. O treinador da Juve B será Mauro Zironelli, que ajudou a levar o mestre calcio para os playoffs da Série C na temporada 2017/18.

Já o elenco da equipe ainda está sendo montado e a última contratação foi o meia Idrissa Touré, ex-Werder Bremen.

Além da equipe B da Juventus, o Imolese e o Cavese também foram confirmados na Série C pela FIGC. No entanto, a entidade italiana rejeitou as inscrições do Prato e do Como para a competição.

Nas temporadas 1932/33 e 1933/34, a Juventus disputou a Série C com sua equipe B. O clube conquistou um quinto e um terceiro lugares, respectivamente, em seu grupo.

Nos Campeonatos Espanhol, Alemão, Francês e Português é normal a presença de equipes B dos principais clubes do país nas divisões inferiores. Na Espanha, por exemplo, a segunda divisão já foi disputada pelo Barcelona B e o Real Madrid Castilla, a equipe B dos “merengues”.(ANSA)