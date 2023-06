Segundo suspeito por ataque em colégio no Paraná é preso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 0:52 Compartilhe

Mais um suspeito pelo ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (PR), foi preso na noite da última segunda-feira (19). O ataque aconteceu na manhã da segunda-feira, por autoria de um homem de 21 anos que também foi preso.

Segundo o “UOL”, de onde são as informações, o suspeito — que não teve a identidade revelada — teria ajudado a planejar o crime. Ele também tem 21 anos.

O crime

Na manhã da última segunda-feira, o atirador entrou no Colégio Estadual Professora Helena Kolody alegando que teria ido buscar seu histórico escolar. Ele, então, matou uma estudante de 17 anos a tiros e deixou outro, de 16, em estado gravíssimo. Ambos eram desconhecidos para o criminoso.

À polícia, ele revelou que havia sofrido bullying em 2014 e, por isso, desejava “vitimar o maior número possível de pessoas”.

Nas redes sociais, o presidente Lula condenou o crime. “Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná”, escreveu.

“Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, finalizou.

