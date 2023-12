Segundo suspeito detido por roubo de obra de Banksy em Londres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/12/2023 - 13:44 Para compartilhar:

A polícia de Londres informou neste domingo (24) a detenção de um segundo homem suspeito do roubo e dano criminoso de uma obra do artista de rua Banksy, no sul da cidade.

Um primeiro homem, com idade por volta dos 20 anos, foi detido no sábado pelo incidente e foi liberado após o pagamento de fiança até meados de março, enquanto a investigação prossegue, acrescentou a Polícia Metropolitana de Londres.

A instalação, uma placa de ‘pare’ coberta por três aviões semelhantes a drones militares, apareceu na manhã de sexta-feira no bairro de Peckham.

Menos de uma hora depois de Banksy confirmar nas redes sociais que era sua obra mais recente, várias testemunhas filmaram o roubo. As imagens mostram um homem que, com a ajuda de outro cúmplice e um corta-cadeados, leva a placa.

Outros vídeos e fotos postados nas redes sociais mostram os dois correndo com a placa de trânsito debaixo do braço.

Inicialmente, a Polícia Metropolitana de Londres disse que não tinha sido informada do crime.

No entanto, o Conselho de Southwark, responsável pelos serviços locais, incluindo as placas de trânsito, afirmou na noite de sexta-feira que queria a placa de volta e relatou o incidente à polícia.

No sábado à noite, a polícia informou que um homem havia sido detido.

“O incidente está sendo investigado”, disse um porta-voz da polícia revelar detalhes sobre o primeiro indivíduo preso.

“Qualquer pessoa que tenha informações sobre este incidente ou sobre o paradeiro da placa, pedimos que entre em contato com a polícia”.

A vereadora Jasmine Ali, vice-diretora do Conselho de Southwark, criticou na sexta-feira a remoção não autorizada da placa.

“Não deveria ter sido removida, e queremos tê-la de volta para que todos na comunidade possam desfrutar da brilhante obra de Banksy”, afirmou.

