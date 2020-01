Segundo site, Justin Bieber está com Doença de Lyme

O site TMZ deu um notícia bombástica nesta quarta (8/1): Justin Bieber estaria lutando contra a Doença de Lyme.

De acordo com o site americano, a informação estaria sendo guardada pelo cantor para revelar ao público em seu documentário “Seasons”, que estreia no dia 27 de janeiro no Youtube. O popstar batalhou contra a doença ao longo de 2019 e demorou muito para ter o diagnóstico.

• Justin Bieber revela ter sido diagnosticado com doença de Lyme

• Justin Bieber vai lançar documentário no YouTube sobre novo álbum

• Angélica afirma que estreará novo programa no 1º semestre de 2020

Por muito tempo, médicos tentaram entender o que estava errado com Justin Bieber, sem achar um diagnóstico. A origem de sua depressão, por exemplo, era um agravante do Lyme. “Você pode se lembrar dessa foto de Justin chorando em outubro. Isso ficou claro no documentário. Justin estava realmente enfrentando uma depressão extrema, porque estava sofrendo e ninguém sabia o motivo”, diz o TMZ, “ninguém sabe como Justin contraiu a doença, mas ela vem de uma picada de carrapato”.

O tratamento começou no fim do ano. O cantor foi fotografado em novembro com medicação intravenosa no braço. Segundo o TMZ, já eram remédios para tratar a Doença de Lyme.

Os sintomas da Doença de Lyme incluem erupções na pele, dores de cabeça, febre e fadiga.