Segundo melhor visitante do Brasileiro, Fluminense não vence o Santos na Vila desde 2014 Com ótima campanha jogando fora de casa neste Brasileirão, o Tricolor vai precisar quebrar um jejum de sete jogos para voltar a conquistar três pontos na Vila Belmiro







Em ótimo momento na temporada, o Fluminense de Fernando Diniz tem conseguido importantes resultados mesmo jogando fora de casa. Prova disso é que o Tricolor é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do líder Palmeiras. E, agora, o Flu tem um grande desafio para manter este bom retrospecto. Na próxima segunda-feira, o time visita o Santos, na Vila Belmiro, onde o time não ganha desde 2014.

Até aqui, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense conquistou 15 pontos em nove partidas fora de casa. Foram quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 55,5%. Só o líder Palmeiras tem desempenho melhor, conquistando 73% dos pontos disputados como visitante.

No entanto, na Vila Belmiro, palco do jogo da próxima segunda-feira, o Fluminense não vence há sete jogos. O último triunfo aconteceu no Brasileiro de 2014, pro 1 a 0, com gol de Edson. Desde então, foram cinco vitórias do Peixe e dois empates, todos pelo Brasileirão. Na última temporada, o time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Madson e Tardelli.

Em 2022, o Fluminense não perde como visitante desde o começo de junho, quando perdeu para o Juventude, em Caxias do Sul. Desde então, foram seis jogos – quatro pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil, com quatro vitórias e dois empates no período.

E MAIS:

A boa campanha fora de casa tem sido essencial para o Fluminense neste Brasileiro. Atualmente, o Tricolor é o terceiro colocado da competição, com 34 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras.