Segundo melhor mandante, Flamengo tem Maracanã como trunfo no segundo turno do Brasileirão Além do bom desempenho como mandante, melhor média de público e confrontos diretos explicam a importância do estádio para os planos do Rubro-Negro







Na caça aos líderes do Brasileirão, o Flamengo inicia, às 20h30 deste sábado, a disputa do segundo turno da competição. O adversário é o Atlético-GO e o local da partida é o Maracanã, estádio que promete ser um trunfo rubro-negro nas próximas 19 rodadas.

Três motivos explicam a importância do Maracanã para os planos do Flamengo no Brasileirão: o aproveitamento do clube como mandante, a média de público da torcida rubro-negra e os confrontos diretos no estádio. Abaixo, o LANCE! esclarece cada ponto.

APROVEITAMENTO COMO MANDANTE



Em nove partidas como mandante no primeiro turno, o Flamengo teve seis vitórias, somou 19 pontos e acumulou um aproveitamento de 70%. Os três tropeços foram o empate com o Palmeiras e as derrotas para Fortaleza e Botafogo.

Entre os 20 clubes da Série A, apenas o Corinthians teve um aproveitamento melhor atuando em casa (78%). Coritiba e Palmeiras somaram 20 pontos como mandante, mas com um aproveitamento menor (67%), porque tiveram um jogo a mais em relação ao Fla.

MÉDIA DE PÚBLICO

Como nos últimos anos, o Flamengo é o dono da melhor média de público do Brasileirão 2022: cerca de 50,8 mil torcedores por jogo. Com o clube em boa fase e buscando uma arrancada rumo ao topo da tabela, a tendência é esse número se manter ou até aumentar no returno. Até sexta-feira, véspera da partida, cerca de 50 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo contra o Atlético-GO.

Flamengo tem maior média de público (Foto: Paula Reis/Flamengo)

CONFRONTOS DIRETOS

Ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, o Flamengo vai enfrentar a maioria dos principais concorrentes ao título em casa. Dos 10 primeiros colocados, o Fla enfrentará apenas Palmeiras e São Paulo na condição de visitante.

Se conseguir manter o bom desempenho no Maracanã, o Rubro-Negro pode somar pontos importantes em confrontos diretos com Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Inter, Santos e Athletico.

Confira os jogos do Flamengo no Maracanã no returno:



20ª rodada – Flamengo x Atlético-GO

​22ª rodada – Flamengo x Athletico

25ª rodada – Flamengo x Ceará

27ª rodada – Flamengo x Fluminense

29ª rodada – Flamengo x Red Bull Bragantino

30ª rodada – Flamengo x Internacional

32ª rodada – Flamengo x Atlético-MG

34ª rodada – Flamengo x Santos

35ª rodada – Flamengo x Corinthians

38ª rodada – Flamengo x Avaí

