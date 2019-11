Segundo jornalista, Stephen Curry pode ficar de fora de toda a temporada NBA

Stephen Curry pode ficar de fora de toda a temporada NBA. Segundo informações do Rich Bucher, do Bleach Report, a lesão na mão esquerda do armador do Golden State Warriors é mais grave do que se imaginava antes da cirurgia do último dia 1.º. Desta forma, o tempo de recuperação do astro deverá ser maior que o esperado.

Curry quebrou a mão em uma jogada na qual buscou invadir o garrafão do Phoenix Suns, dia 31 de outubro. Na tentativa de driblar Kelly Oubre Jr., houve uma trombada e o armador caiu no chão de frente, com peso todo sobre a mão esquerda. O pivô Aron Baynes, que vinha para ajudar na marcação, acabou caindo em cima do astro dos Warriors, que rapidamente acusou dores na mão e seguiu para o vestiário.

Com a lesão séria, Curry se junta a Klay Thompson, outro astro titular da equipe, entre os operados do elenco. Este último foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo, no dia 2 de julho, e está em processo de recuperação. Kevin Durant, com lesão no tendão de Aquiles, não joga desde a temporada passada.

Sem três de seus principais jogadores, os Warriors, que chegaram às ultimas cinco finais da NBA, fazem uma das piores campanhas da temporada, com duas vitórias em nove jogos.