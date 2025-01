Segundo jogador com mais partidas pelo Palmeiras no ano passado, Aníbal Moreno renova até 2029

O Palmeiras concedeu a Aníbal Moreno uma valorização pelo bom desempenho na última temporada. Segundo jogador que mais defendeu o clube em 2024, com 62 partidas, o volante teve seu vínculo ampliado até dezembro de 2029. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o anúncio da equipe paulista ao divulgar o novo contrato do atleta no Boletim Informativo Diário, o BID.

Aníbal Moreno é uma das peças chaves do técnico Abel Ferreira, que não costuma abrir mão do atleta, o que explica a sequência de 62 jogos na temporada, sendo 52 como titular. Ele ficou apenas atrás de Rony, que entrou em campo em 63 oportunidades no ano passado. O camisa 5 fez quatro gols em 2024, inclusive o do título do Paulistão.

A insistente busca por Andreas Pereira é pensado também na rodagem do elenco, visando não sobrecarregar nenhum atleta do meio de campo em 2025. No ano passado, Richard Ríos e Zé Rafael se revezaram na função, enquanto Aníbal Moreno seguiu como titular absoluto. Outro jogador que vem sendo cotado é Jorginho, do Arsenal.

Enquanto os reforços não são oficializados, o Palmeiras se prepara para a estreia do Campeonato Paulista. A expectativa é que Aníbal Moreno continue entre os titulares em uma temporada importante, com Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e o novo Mundial de Clubes.

Além de Aníbal Moreno, o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Gustavo Gómez também tiveram os seus vínculos renovados. O Palmeiras anunciou também dois reforços até o momento: os atacantes Facundo Torres, do Orlando City, e Paulinho, do Atlético-MG.

A estreia do Palmeiras no Paulistão será nesta quarta-feira, às 21h35, diante da Portuguesa, no Allianz Parque. O time alviverde está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.