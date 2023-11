Segundo dia de show do RBD no Rio tem relatos de arrastões; polícia nega ocorrências

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 17:06 Para compartilhar:

A volta do grupo mexicano RBD ao Brasil não tem sido apenas motivo de alegria para os fãs brasileiros que esperavam ansiosamente a turnê que reuniu novamente os integrantes Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni depois de 15 anos. Duas repórteres do RJ1, telejornal da TV Globo, relataram que presenciaram na madrugada do sábado, 11, arrastões, assaltos e correria nos arredores do Estádio do Engenhão e na Estação do Méier, no segundo dia da apresentação da banda no Rio de Janeiro, que aconteceu na noite da sexta-feira, 10. No primeiro dia de shows, no dia 9, os fãs já haviam reclamado de falta de policiamento e de arrastões perto do estádio.

A repórter Victória Henrique contou que viu um assalto após o show, dentro da estação de trem do Méier. Ela contou ainda que acionou a Polícia Militar e agentes da SuperVia, mas não obteve retorno.

“Um homem começou a abordar as pessoas na Estação do Méier com um simulacro de arma de fogo e um facão. Ele levou alguns celulares e pertences de uma passageira. Nós acionamos o botão de emergência do trem e entramos em contato com a polícia, mas nada foi feito”, contou Victória, ao vivo, no telejornal.

A repórter Anna Beatriz Lourenço, que estava com Victória, também contou o que viu. “O policiamento estava apenas na saída do estádio, só em pontos bem próximos. Ao longo das estações estava tudo vazio. Quando o ladrão abordou uma passageira, todas as outras pessoas correram. Teve um corre, corre, as pessoas caíram por cima das outras, algumas chegaram a se machucar “.

A reportagem do Estadão entrou em contato com a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro para perguntar sobre ocorrências na saída do show e se o efetivo de policiais foi maior do que no primeiro dia da apresentação, em função dos relatos de assaltos e arrastões.

A instituição enviou a seguinte nota:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o Comandante do 3°BPM(Méier), não ocorreu acionamento para este tipo de ocorrência durante a atuação do policiamento no evento , no segundo dia de show da banda Rebelde, que aconteceu nesta sexta-feira (10), no estádio do Engenhão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Vale destacar que, foi realizado um novo esquema de policiamento na região, após análise dos fatos relatados no primeiro dia de show e com isso, o patrulhamento foi intensificado nos principais pontos de acesso ao estádio, para garantir a segurança do grande público.”

