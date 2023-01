Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 12:21 Compartilhe





O jogador de rúgbi inglês Levi Davis, que também participa do programa de entretenimento “X Factor”, pode estar nas mãos da máfia britânica. O jornal “Daily Mail” publicou reportagem na qual o detetive particular Gavin Burrows, contratado pela mãe do atleta desaparecido, relatou novas descobertas sobre o caso.

– Nós recebemos vários fragmentos de informação anônimos que levam ao fato de que o desaparecimento de Levi não foi voluntário – revelou Burrows.

+ BBB 23 vai começar: saiba o time dos campeões de todas as edições do Big Brother Brasil





Levi Davis foi visto pela última vez em outubro do ano passado, quando deixava o pub “Old Irish”, em Barcelona, na Espanha. Câmeras de segurança captaram imagens do jogador saindo do bar por volta das 22h, mas em algum momento a trilha do atleta foi perdida.

+ Dana White assume culpa após vídeo agredindo a mulher: ‘Pessoas não deveriam me defender’

De acordo com o “Daily Mail”, a polícia catalã recebeu as dicas enviadas pelo detetive particular e está tratando as pistas com muita seriedade. Amigos e familiares de Davis temem pela vida do atleta do Worthing Raiders.

E MAIS:

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias