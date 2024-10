Segundo avião da FAB com repatriados do Líbano chega ao Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 7:23 Para compartilhar:

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), com 227 pessoas e três pets repatriados do Líbano pousou às 6h58 desta terça-feira, 8, na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP).

A operação “Raízes do Cedro” é coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa, e tem o intuito de repatriar pelo menos 500 brasileiros por semana, dos 3 mil que manifestaram o desejo de voltar para o Brasil devido aos conflitos na região, de acordo com Ministério das Relações Exteriores.

No último domingo, 6, a aeronave KC-30 finalizou a primeira fase da operação com 229 brasileiros resgatados. O avião pousou na Base Aérea de Guarulhos por volta das 10h30. Após votar em São Bernardo, o presidente Lula (PT) se dirigiu ao local e recepcionou os repatriados.

“Espero que vocês encontrem no Brasil a felicidade que tiraram de vocês com esse bombardeio. E que a gente possa reconstruir a nossa vida em paz aqui no Brasil” disse o presidente.

Israel ataca o Líbano

O Hezbollah – considerado organização terrorista por Israel, Alemanha, Estados Unidos e vários outros países – iniciou ataques a Israel há quase um ano, afirmando agir em solidariedade aos palestinos de Gaza, enquanto Israel travava uma guerra no enclave contra o Hamas, em resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. O conflito se intensificou ainda mais em 1º de outubro de 2024, quando Israel entrou com tropas no sul do Líbano.

O número de ataques israelenses ao Líbano triplicou na semana que antecedeu a operação terrestre, enquanto os contra-ataques do Hezbollah também aumentaram, embora em menor proporção.

Israel realizou aproximadamente 8.300 ataques ao longo da fronteira de 120 quilômetros, quase quatro vezes o número lançado pelo Hezbollah. O governo israelense afirma que suas operações militares têm como objetivo impedir que o Hezbollah lance foguetes e drones sobre a fronteira, como tem ocorrido quase diariamente ao longo dos últimos 12 meses.

O antigo líder do grupo Hassan Nasrallah, morto em 27 de setembro, num bombardeio israelense, havia declarado que o Hezbollah não buscava uma guerra mais ampla, mas que responderia às ações de Israel. Após sua morte, a nova liderança do Hezbollah prometeu continuar a luta, enquanto Israel intensificava seus ataques aéreos em todo o Líbano.

Nos últimos dias, Israel intensificou os ataques aéreos em Beirute, visando especificamente Dahieh, um reduto do Hezbollah nos subúrbios ao sul da cidade. Essa área densamente povoada, que abriga milhares de civis, foi várias vezes atingida, e o próprio Nasrallah foi morto num ataque aéreo na área.



* Com informação da Deutsche Welle