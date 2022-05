Segunda temporada de ‘Star Wars: Visions’ é confirmada para 2023

O Disney+ confirmou neste domingo, 29, o volume 2 de Star Wars: Visions para o próximo ano. Os novos episódios da animação chegam ao catálogo da plataforma de streaming no primeiro semestre de 2023.

Na primeira temporada, a série animada contou histórias que relacionam o universo de Star Wars com a cultura japonesa. Ao todo, foram nove curtas produzidos por diferentes estúdios de animação do Japão. Todos esses capítulos estão disponíveis no Disney+.





Para a próxima temporada, foram incluídos estúdios de produção dos Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul, Chile, Espanha, França e Índia. No entanto, ainda não foram revelados detalhes sobre os novos episódios.