Segunda temporada de ‘O Mundo Segundo Jeff Goldblum’ ganha trailer inédito

A National Geographic divulgou na última sexta-feira (22) o trailer da segunda temporada de ‘O Mundo Segundo Jeff Goldblum’ (‘The World According to Jeff Goldblum’). A série de documentários segue o ator Jeff Goldblum em toda sua excentricidade enquanto ele “explora o mundo”. Ele faz isso cobrindo tópicos variados como videogames, sorvetes e tênis, conversando com influenciadores e especialistas com amplo conhecimento e experiência nesses assuntos específicos. A série faz parte do catálogo da Disney+.

Em janeiro de 2020, Disney e Nat Geo anunciaram que o show seria renovado para uma segunda temporada. Agora, por ocasião do 69º aniversário de Goldblum, Nat Geo e Disney + compartilharam o trailer da próxima temporada. O trailer apresenta uma série de novos tópicos para Goldblum descobrir, incluindo magia, fogos de artifício, monstros, cães e dança.

A segunda temporada também promete um painel impressionante de especialistas, incluindo os famosos mágicos Penn & Teller e o animador vencedor do Oscar Phil Tippet, conhecido por seu trabalho em ‘Star Wars’ e ‘Jurassic Park’.

Os primeiros cinco episódios de ‘O Mundo de Acordo com Jeff Goldblum’ serão transmitidos na Disney + a partir de 12 de novembro, com os cinco episódios restantes serão disponibilizados no início de 2022.

Confira:

