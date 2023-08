Segunda superlua de agosto poderá ser observada nesta quarta-feira, 30

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 10:45 Compartilhe

Ainda não faz nem um mês que as redes sociais foram inundadas por fotos da Lua com brilho e tamanho especiais. E, nesta quarta-feira, dia 30, mais uma vez a Lua estará maior e mais brilhante. Será a segunda superlua do mês – a primeira ocorreu no dia 1º de agosto.

Esta, por ser a segunda, é chamada superlua azul. A fase de Lua cheia vai começar oficialmente às 22h35 da quarta-feira, no horário de Brasília.

Superlua é o nome popular da Lua cheia ou nova que ocorre quando o satélite natural está no ponto mais próximo (ou a no máximo 90% dele) da Terra.

A distância entre a Lua e a Terra varia muito. A Lua demora 27,3 dias para dar uma volta inteira na Terra, segundo a Nasa, agência espacial dos EUA. Ao longo desse período se sucedem suas fases, cada uma com aproximadamente sete dias: nova, crescente, cheia e minguante. Como a volta inteira dura menos de um mês, alguma fase da lua se repete ao longo dele.

A trajetória percorrida pela Lua ao dar a volta na Terra não é um círculo exato, mas uma elipse – espécie de círculo achatado. Por isso, a distância entre a Lua e a Terra varia ao longo do trajeto, e varia também a cada volta dada.

O ponto mais próximo que a Lua chega da Terra em cada volta é chamado perigeu. Em média, nesse momento a lua fica a 362 mil quilômetros do planeta. Já o ponto mais distante que a Lua fica da Terra, a cada volta, é chamado apogeu.

Em média, nesse momento o satélite natural está a 405 mil quilômetros da Terra. Nesta quarta-feira a lua estará a 357.344 quilômetros de distância da Terra. A próxima superlua deve ocorrer apenas em 2032.

