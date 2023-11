Segunda pessoa a receber transplante de coração de porco morre quase dois meses após cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2023 - 12:12 Para compartilhar:

O segundo ser humano a receber o coração de um porco em transplante teve a morte anunciada por médicos da Universidade de Maryland, nos EUA, nesta terça-feira, 31. A cirurgia de Lawrence Faucette, um ex-membro da marinha de 58 anos e morador da cidade de Frederick, foi realizada seis semanas antes. O paciente seria inelegível a um procedimento normal e aceitou realizar uma operação com um órgão geneticamente modificado de um suíno. As informações são da CBS.

O que aconteceu:

De acordo com a Universidade de Medicina de Maryland, o coração estava saudável durante o primeiro mês, mas o corpo do paciente mostrou sinais de rejeição;

A mesma equipe de profissionais realizou o transplante do órgão de um suíno para humano pela primeira vez no ano passado. Na ocasião, o receptor também morreu depois de dois meses;

Em um comunicado disponibilizado pelo hospital, a esposa de Lawrence declarou que o marido dela sabia que o tempo de vida era curto e essa era a última chance dele de continuar;

O cirurgião Bartley Griffith, que conduziu a cirurgia, declarou que o último desejo do ex-marinheiro era que os médicos fizessem o máximo possível com o que eles aprenderam a partir dessa experiência;

Tentativas de realizar os “xenotransplantes”, como são chamadas as transferências de órgãos de animais para seres humanos, já ocorrem há décadas, e nenhuma obteve sucesso. Cientistas tentam agora utilizar partes geneticamente modificadas do corpo de porcos para as cirurgias. A expectativa é de que, no futuro, esse método possa salvar várias vidas se colocado em prática adequadamente.

