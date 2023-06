Segunda Frente Parlamentar Itália-São Paulo é lançada

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 27 JUN (ANSA) – A Frente Parlamentar entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Itália foi confirmada.

“Uma importante ferramenta de networking para criar terreno fértil e desenvolver atividades culturais e econômicas”, definiu o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, que comemorou a criação nova frente (a segunda) na presença do Sistema Itália na capital paulista, com a participação de inúmeras empresas.

A frente nascida em 2019, na legislatura anterior, por iniciativa do consulado-geral e do deputado Paulo Fiorilo, que a preside, foi confirmada em sua segunda edição e registra a adesão de 50% dos membros da Alesp, ou 47 de 94.

A iniciativa, nascida com o intuito de aproximar os deputados de origem italiana ao Consulado e à Itália em geral, revelou-se ao longo do tempo uma excelente ferramenta de soft power, e entre as atividades programadas inclui a promoção do turismo de raízes, o aniversário dos150 anos da imigração italiana no Brasil (simbolicamente iniciada com a chegada em 28 de fevereiro de 1874 do primeiro grupo significativo de imigrantes com o navio S. Sofia), mas também encontros com o Sistema Itália e com as principais empresas que operam no estado de São Paulo.

A recepção organizada pelo cônsul Fornara contou com a presença do secretário de Relações Internacionais do governo de São Paulo, Lucas Ferraz; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado; do presidente da frente, Fiorilo; e de vários expoentes do Sistema Itália, dos Comites e de várias empresas italianas, incluindo Pirelli, Leonardo, Engineering, Enel, Lottomatica, Costa Crociere e Gavio. (ANSA).

