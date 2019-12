Segunda fase do vestibular da Unesp começa neste domingo

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) começa neste domingo (15), às 14 horas. A avaliação terá continuidade amanhã (16). A universidade oferece 7.725 vagas distribuídas nos campi de 24 cidades do estado.

Os candidatos têm de se apresentar no local da prova às 13 horas, com caneta esferográfica preta, régua transparente e um documento original de identificação. Não será permitido o ingresso com nenhum tipo de aparelho eletrônico, como calculadora, telefone celular, relógio, ou reprodutor de áudio. Também é proibido o uso de protetor auricular, óculos de sol, boné, gorro, chapéu e óculos de sol, assim como cabelos longos soltos, bandanas ou similares.

Hoje, a prova terá 24 questões: 12 de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e 12 de ciências da natureza e matemática (biologia, química, física e matemática). Amanhã (16), serão 12 questões de linguagens e códigos (língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte) e Redação. As provas terão duração de 4 horas e 30 minutos.

A lista com a primeira chamada dos candidatos aprovados será divulgada em 27 de janeiro, a partir das 10 horas. A matrícula deverá ser feita no próprio dia 27 ou no dia 28.