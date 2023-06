Segunda etapa do Revalida é aplicada neste domingo em dez cidades

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 25/06/2023 - 12:06 Compartilhe

A segunda etapa Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1 será aplicada neste domingo (25). A aprovação nas duas fases do exame (teórica e prática) revalida, no Brasil, os diplomas de médicos graduados no exterior.

Os portões de acesso para os inscritos do primeiro turno foram abertos às 11h e fechados às 12h (horário de Brasília). Já no segundo turno, às 15h.

Notícias relacionadas:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelas provas, orienta os candidatos a apresentarem documento de identidade oficial com foto, conforme previsto no edital do exame e levarem jaleco, preferencialmente, branco.

O Inep aplica o exame em dez cidades brasileiras neste fim de semana: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís (MA) e Uberlândia (MG).

De acordo com o Inep, o exame, aplicado desde 2011, tem o objetivo de comprovar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários de profissionais formados no exterior para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sábado e domingo, a avaliação está estruturada em um conjunto de dez estações que devem ser percorridas pelo participante, sendo cinco em cada dia. O candidato deverá realizar tarefas específicas das cinco grandes áreas: clínica médica; cirurgia geral; pediatria; ginecologia e obstetrícia; medicina da família e comunidade – saúde coletiva.

O Inep elaborou situações-problema e apresentação de casos, que deverão ser resolvidas pelos participantes. O instituto usou como referência para formular o exame conteúdos, habilidades e competências dos cinco grandes eixos da formação e do exercício profissional, bem como os objetos descritos na Matriz de Referência do Revalida.

Cada estação da prova de habilidades clínicas será pontuada de zero a 10, implicando nota máxima de 100 pontos para o conjunto das dez estações. Para serem aprovados na segunda etapa, os participantes precisam tirar, no mínimo, 60,722 pontos de 100 (nota máxima).

Revalida

O Revalida é composto por duas etapas (teórica e prática) e usa como referência os atendimentos na área de saúde de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

A participação na segunda etapa, aplicada neste domingo, dependeu da aprovação na primeira, a teórica.

E para quem quiser participar do segundo Revalida de 2023, as datas e regras já foram definidas. As provas serão aplicadas em 6 de agosto. E os interessados podem se inscrever até 27 de junho, pelo Sistema Revalida, conforme novo edital publicado pelo Inep, em 6 de junho.

* Com informações do Inep

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias