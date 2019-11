Segunda edição do ‘Trem do Forró’ parte da Central do Brasil neste sábado

Rio – O ritmo do Nordeste ecoará nos trens e estações da SuperVia, amanhã, quando a concessionária recebe a segunda edição do ‘Trem do Forró’. Uma composição viajará, da Central do Brasil até Nova Iguaçu, com artistas forrozeiros se apresentando e homenageando nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, João do Vale, Mestre Zinho, Jackson do Pandeiro e as mulheres forrozeiras.

Para aquecer os passageiros ao som de zabumba e sanfona, antes do embarque haverá um pocket show no salão principal da Central, a partir das 10h. O trem partirá pontualmente às 12h e, após o desembarque, o grupo fará um cortejo até o Espaço Cultural Sylvio Monteiro, no Centro de Nova Iguaçu, onde a festa seguirá até o início da noite.

Os interessados em embarcar no ‘Trem do Forró’ deverão adquirir um bilhete comum, de acesso aos trens, ou utilizar os cartões pré-pagos da SuperVia ou da RioCard. A composição realizará paradas em todas as estações do trajeto. O sistema de áudio informará aos passageiros sobre a partida e a passagem do trem especial.

O evento, realizado pelo Fórum Matrizes do Forró RJ, vai celebrar o Dia Nacional da Cultura Brasileira, comemorado em 5 de novembro. Também é uma comemoração ao fato de o forró ter se tornado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei 8.505/2019, publicada em setembro.

Roteiro

Aquecimento na estação Central do Brasil (Salão principal)