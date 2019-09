Segunda edição da Oktoberfest Rio acontecerá em outubro na Marina da Glória

Rio – Após a estreia de sucesso no ano passado, a Oktoberfest Rio entra para o calendário oficial da cidade e retorna à Marina da Glória em 2019 ainda maior. Serão dois finais de semana – de 18 a 20 e de 25 a 27 de outubro, com mais de 20 shows de artistas brasileiros e grupos folclóricos alemães, diversos rótulos de cerveja e duração de 12 horas de evento por dia.

A 2ª edição da Oktoberfest Rio recebe nomes de peso do rock nacional. Ira!, Barão Vermelho e Humberto Gessinger sobem ao palco no primeiro dia (18) e prometem esquentar a Marina da Glória. No sábado (19), Paulinho Moska, Nando Reis e Rodrigo Santos se encontram para animar o público. Já Cláudio Zoli, Gabriel O Pensador e Detonautas são as estrelas da noite de domingo (20).

Dando início ao segundo final de semana de evento, Frejat, Biquini Cavadão e Fernanda Abreu são as atrações da noite de sexta (25). No dia 26, Blitz, Léo Jaime e Leoni levam aos fãs grandes sucessos que embalaram os anos 80. Encerrando a temporada, Raimundos, Plebe Rude e CPM 22 agitam o público no domingo (26).

A festa conta com diversos rótulos de cervejas e uma grande variedade gastronômica, disponibilizadas em food parks e food trucks de marcas renomadas. Durante os seis dias de festa, a Marina da Glória recebe decoração especial no estilo alemão. Mesas comunitárias, restaurante à la carte, bar da cerveja oficial da festa, bar de shot e estandes com experiências, tenda de pequenos expositores e área ao ar livre complementam as atrações para o grande público.

“Estamos muito felizes em promover a segunda edição da Oktoberfest Rio. A Cerveja Brahma convida o público a brindar ao que realmente importa e reforça que momentos bons resistem ao tempo. E é exatamente este o conceito da festa, que une a tradição alemã com a alegria da cultura brasileira”, diz Pedro Araújo, gerente de marketing Rio da Ambev.

O espaço de 15 mil metros será dividido em dois ambientes, com um palco cada. No lado alemão, a programação traz dança folclórica, concurso de chope a metro, e as bandas BauernBand, Hochsollerleben, Bauernjazz e Hausmuskanbten, que trazem um repertório tradicional.