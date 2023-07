Segunda do mundo em 2022, Kontaveit perde em Wimbledon e se aposenta aos 27 anos por lesão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 20:17 Compartilhe

Anett Kontaveit entrou pela última vez como jogadora de simples em uma quadra de tênis nesta quinta-feira. Número 2 do mundo em 2022, a tenista da Estônia vem lutando com uma grave lesão lombar e anunciou sua aposentadoria aos 27 anos após ser eliminada em Wimbledon pela checa Marie Bouzkova, parciais de 6/1 e 6/2.

Com a presença da família nas arquibancadas, a tenista sofreu para segurar as lágrimas, mas confirmou que o problema crônico a fez abreviar a carreira. Ela ainda está nas duplas mistas, ao lado do finlandês Emil Ruusuvuori, com jogo marcado para esta sexta-feira, mas não definiu ainda se jogará.

“São muitas emoções. Há tristeza, há felicidade. Foi incrível ter tantas pessoas torcendo por mim. A partida não foi do meu jeito, mas fiquei feliz por jogar para tantas pessoas que me amam e me viram jogar minha última partida de simples”, anunciou Kontaveit logo após a derrota.

“Eu diria que agora me sinto em paz com isso, mas foi definitivamente difícil, especialmente um pouco antes do anúncio. Estou triste e chateada, pois é isso que fiz durante a maior parte dos 27 anos que vivi. É uma coisa difícil de processar”, lamentou.

Dona de seis título WTA, ela agora vai se dedicar à saúde. “Estou bastante firme com essa decisão. Quando fico muito tempo em pé ou muito tempo sentada na mesma posição, minhas costas começam a me incomodar”, revelou. Apesar de deixar o tênis, Kontaveit não deixará de trabalhar. “Pós-carreira, estou estudando psicologia e vou continuar fazendo isso. Veremos o que o futuro traz.”

Além da despedida de Kontaveit, o dia do tênis feminino em Wimbledon registrou de surpresas as eliminações de Veronika Kudermetova e Karolina Muchova e o abandono de Barbora Krejcikova. Já as favoritas Jessica Pegula, Caroline Garcia, Elena Rybakina, a atual campeã, e Belinda Bencic confirmaram força e avançaram.

BATALHA ADIADA

O tão aguardado embate entre o britânico Andy Murray e o grego Stefanos Tsitsipas foi interrompido em sua metade por causa do estouro do horário dos jogos em Londres. Logo após fazer 6 a 4 e virar o placar, o tenista local foi informado que a partida terá seu complemento somente nesta sexta-feira. Antes disso, cada um havia vencido um set por 7/6.

O dia ainda marcou as vitórias de Andrey Rublev, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe e Daniil Medvedev. Já Taylor Fritz, Cásper Ruud e Francisco Cerúndolo acabaram surpreendidos e eliminados.

