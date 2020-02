Segunda de carnaval tem azul e prata no centro de São Paulo

A comemoração da festa brasileira do carnaval na capital paulista começa hoje (24), às 10h, com a Espetacular Charanga do França, na Vila Buarque. Um dos bloquinhos mais famosos de São Paulo, a Charanga do França leva um desfile afinadíssimo para os foliões com instrumentos de sopro e percussão, unindo influências do jazz e tradições afro-brasileiras. O azul e o prata passeiam pela rua Imaculada Conceição, rua Barão de Tatuí, rua Jaguaribe, rua Martim Francisco, rua Frederico Abranches e largo de Santa Cecília.

Já o Esfarrapado, que também se concentra às 10h, percorre as ruas da Bela Vista, ao com do samba paulistano com marchinhas e sambas enredo da escola de samba do bairro, a Vai-Vai. A folia atrai jovens, idosos e crianças que seguem a música pela rua Treze de Maio, Conselheiro Carrão, Almirante Marquês de Leão, Una, Rocha, Praça 14 Bis, passando pela rua Manoel Dutra, rua Maria José, avenida Brigadeiro Luis Antonio, rua Major Diogo e Santo Antônio, finalizando onde começou.

Também às 10, o Forrozim, com Mariana Aydar, celebra a comunidade e a música nordestina em todas as suas vertentes. Do trio elétrico, a cantora paulista leva um repertório de músicas autorais e hinos de artistas como Gilberto Gil, Alceu Valença, Elba Ramalho e outros nomes do forró e do baião. O frevo e o forró colorem a avenida Ipiranga, passam pela Praça da República, avenida São Luis, rua Coronel Xavier de Toledo e a Praça Ramos de Azevedo.

Clique aqui para saber a programação dos blocos de rua de São Paulo.