Segunda contratação mais cara do Athletico-PR, promessa argentina chega e já assume a camisa 10

O Athletico-PR tem um novo camisa 10. Segunda maior contratação de sua história, perdendo apenas para o atacante Vitor Roque, trazido do Cruzeiro, o jovem argentino Bruno Zapelli, de 21 anos, chegou nesta sexta-feira e já foi assumindo o pesado número. Contratado por aproximadamente R$ 22 milhões (por 60% de seus direitos) do Belgrano, a promessa assinou contrato pelas próximas cinco temporadas.

“É uma emoção e um orgulho tremendo, uma alegria incrível. Ter a honra de receber esta camisa, com tudo o que ela representa, para mim é algo único. Vou fazer de tudo para demonstrar isso e defender o Athletico da melhor maneira”, afirmou o jovem, que tem dupla nacionalidade e até já defendeu a seleção italiana sub-21.

Quer, contudo, fazer história defendendo seu país e espera que atuando no Athletico-PR, consiga se destacar. “A seleção argentina é o sonho de qualquer jogador argentino. Quando era mais novo, tive a sorte de treinar com a seleção e foi uma experiência única estar na sede, colocar o uniforme… Espero que possa voltar a ser chamado e para isso é preciso trabalhar todos os dias para estar bem aqui no clube”, disse.

Sem tempo a perder, Zapelli já participou do treino do dia e recebeu o “batismo” dos novos companheiros, passando pelo corredor com todos do grupo lhe dando “tapinhas. “Quero conhecer logo o estádio, meus companheiros e jogar. Seguir crescendo, jogar muitas partidas e dividir o campo com os grandes jogadores que estão aqui”.

Além de Zapelli, o Athletico ainda oficializou a chegada do zagueiro Cacá, de 25 anos, que vem por empréstimo após a grave lesão de Pedro Henrique. O defensor estava no Tokushima Vortis, do Japão, e assinou por um ano.

“Só de saber que estava vindo para cá eu me arrepiei. Agora, vou entregar o meu máximo para tentar fazer história e construir uma grande carreira com esta camisa”, disse o zagueiro, revelado pelo Cruzeiro.

